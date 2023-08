NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pfizer aus Bewertungsgründen von 41 auf 39 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott passte seine Prognosen für in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die Zweitquartalszahlen des Pharmakonzerns an. Seine neue Umsatzschätzung für 2023 liegt noch unter dem unteren Ende der Jahreszielspanne des Unternehmens./edh/la;