NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 160 auf 140 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Dass das Management an seinem mittelfristigen Finanzmodell festhalte und weiter das obere Ende der Wachstumszielspanne für den organischen Umsatz sowie sein Margensteigerungsziel anstrebe, passe nicht mit der jüngsten sowie der vorhersehbaren Geschäftsentwicklung zusammen, monierte Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es setze zudem erhebliche Investitionen des Spirituosenherstellers in Anlage- und Betriebskapital voraus, was die Barmittelgenerierung schmälern würde. Trotz der klar unterdurchschnittlichen Kursentwicklung sei ihm daher keine positivere Einschätzung der Aktie möglich./gl/mis;