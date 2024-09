ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard vor Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Obwohl der französische Spirituosenhersteller bereits vor einem Monat schwache Resultate avisiert habe, liege er mit seinen Schätzungen unter der Markterwartung, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe Abwärtsrisiken in allen Regionen./la/ajx;