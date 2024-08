NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die Geschäftsjahreszahlen und die anschließende Telefonkonferenz an. Der Spirituosenhersteller habe dort vorsichtige Töne angeschlagen, aber das Vertrauen in die mittelfristigen Aussichten bestätigt. Das neue Geschäftsjahr dürfte schwach starten und sei erneut schwierig prognostizierbar./gl/ag;