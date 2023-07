NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Erholung in China könnte das maue US-Geschäft kompensiert haben, schrieb Analystin Celine Pannuti am Dienstag in einem Ausblick auf die anstehende Geschäftsjahresbilanz./ag/gl;