NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2024/25 hätten sich eingetrübt, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie des Spirituosenkonzerns sei aber derzeit günstig für ein Unternehmen, das in der Lage sein sollte, mittelfristig eine prozentual zweistellige Gesamtrendite zu erzielen./edh/la;