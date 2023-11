HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Ein Austausch mit dem Institut lege nahe, dass die Belastungen aus dem US-Geschäft zu bewältigen seien, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zunächst seien für die Aktie aber keine positiven Impulse absehbar. Erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 sei eine Erholung des US-Büroimmobilienmarktes zu erwarten./mf/tih;