NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 92 auf 78 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Zekauskas reduzierte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem und im kommenden Jahr unter Berücksichtigung aktueller Preisentwicklungen für Erdgas, Ammoniak, Stickstoff und Kalidünger, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervorgeht./ajx/bek;