Nutrien 45.57 USD -0.09% Charts

News

Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nutrien nach den Zahlen des dritten Quartals von 59 auf 54 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Stärke des Düngemittelkonzerns im Kalibereich sei durch Fehlschläge anderswo aufgezehrt worden, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Seine Kaufthese für die Aktien basiere neben dem Kaligeschäft auch auf Stickstoff und den Free-Cashflow-Perspektiven./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / 22:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.