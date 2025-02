NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 1050 auf 1000 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser äußerte sich am Donnerstag im Nachgang der Zahlen zuversichtlich, dass das Vertrauen in das Wachstumspotenzial der Dänen im Jahresverlauf wieder steigen wird. Er passte seine Schätzungen aber an einen späteren CagriSema-Start an./ag/gl;