NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Studiendaten zu Hochdosis-Wegovy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1050 dänischen Kronen belassen. Der Gewichtsverlust in der hohen Dosis sei wettbewerbsfähig, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das verschaffe dem dänischen Pharmakonzern mehr Optionen im Geschäft mit seinen Abnehmmedikamenten./mis/zb;