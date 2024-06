NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen für das zweite Quartal mit einem Kursziel von 950 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einer weiterhin starken Umsatzentwicklung des Pharmakonzerns. Das dürfte allerdings ein Stück weit durch eine Abschreibung im Zusammengang mit dem Ende der Entwicklung des Pharmawirkstoffes Ocedurenone überlagert werden./mis/ag;