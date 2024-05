NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 dänischen Kronen belassen. Nach den Quartalszahlen des Pharmakonzerns habe er seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2024 ein wenig gesenkt, für die kommenden Jahre aber angehoben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus richte sich nun auf die Produkt-Pipeline. Daten für Helimbra könnten die Konsensschätzungen für den Umsatz mit dem Mittel deutlich steigen lassen. Dazu kämen zahlreiche weitere potenzielle Kurstreiber./gl/mis;