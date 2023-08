NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Novo Nordisk vor den am 10. August erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 dänischen Kronen belassen. Im Vergleich zum Konsens liege er beim Umsatz, dem operativen Gewinn und auch dem Ergebnis je Aktie des Diabetesspezialisten leicht über den Durchschnittsschätzungen der Analysten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/he;