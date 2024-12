ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk angesichts jüngster Verschreibungstrends für Gewichtssenker in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1100 dänischen Kronen belassen. Dies schrieb Analyst Jo Walton in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/jha/;