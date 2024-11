Novo Nordisk 94.66 CHF 0.38% Charts

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 1025 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Der nächste wichtige Kurstreiber für die Papiere der Dänen seien die Wirksamkeitsdaten aus der Studie mit dem Kombi-Wirkstoff CagriSema, schrieb Analyst James Quigley in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Mit einer Veröffentlichung rechnet er ab Ende November. Die erzielte Gewichtsreduktion sollte über 25 Prozent liegen - er rechnet mit 27 bis 28 Prozent./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / 05:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



