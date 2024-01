NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novartis vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Die Ende Januar anstehenden Quartalszahlen des Pharmakonzerns sollten solide ausfallen und der Ausblick auf das neue Jahr dürfte die Konsensschätzungen stützen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tih;