NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis nach Quartalszahlen von 92 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf kurze Sicht dürften höhere Schätzungen den Kurs des Pharmakonzerns antreiben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Längerfristig brauche es aber erfolgreiche Neuentwicklungen von Medikamenten für eine Neubewertung der Aktien./bek/gl;