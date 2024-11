Novartis 92.40 CHF -1.52% Charts

Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Hold" belassen. Obwohl die Konsensschätzungen die Lücke zu den früheren Unternehmenszielen geschlossen hätten, dürften die Anhebungen mit dem Auslaufen von Patenten ab 2025 an Wirkung verlieren, schrieb Analystin Kerry Holford in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zum jüngsten Kapitalmarkttag. Nach zwei Jahren mit prozentual zweistelligen Umsatzzuwächsen rechne sie für das kommende Jahr mit einem Erlösplus im mittleren einstelligen Bereich./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2024 / 17:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



