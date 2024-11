MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Autozulieferer habe wegen schwacher Auto- und Lkw-Märkte einen fast achtprozentigen Umsatzrückgang gemeldet, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte operative Ergebnismarge von 7,7 Prozent sei zugleich solide ausgefallen. Er verwies zudem darauf, dass das Unternehmen beide Kenngrößen nun an das untere Ende der Jahreszielspanne präzisiert habe./ck/gl;