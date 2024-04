NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea auf "Hold" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Der Nettogewinn der skandinavischen Bank habe die Konsenserwartung um 15 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Alexander Demetriou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu dem starken Ergebnis hätten positive Überraschungen bei den Erlösen und den Kosten geführt, zusätzlich unterstützt durch geringere Wertminderungen./tih/gl;