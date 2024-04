NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Der Umsatz des Telekomindustrie-Ausrüsters habe seine Prognose und die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Ergebniskennziffern seien hingegen besser als erwartet ausgefallen./edh/gl;