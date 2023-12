FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 4,00 auf 3,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der finnische Netzwerkausrüster verliere Marktanteile an den Wettbewerber Ericsson, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Geschäft mit dem US-Telekomkonzern AT&T werde in den nächsten zwei bis drei Jahren voraussichtlich zurückgehen./ck/edh;