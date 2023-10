NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 4,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die kurzfristigen Aussichten für den finnischen Telekomausrüster blieben schwach, da sich die Investitionen der Netzbetreiber in den meisten Teilen der Welt nicht erholten, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv zu vermerken sei, dass sich der ungünstige regionale Mix, der sich im vergangenen Jahr auf die Margen im Bereich Mobile Networks ausgewirkt habe, nun allmählich umkehre. Zudem seien die Aktien attraktiv bewertet./la/gl;