LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 114 auf 109 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften schwache Geschäfte in Nordamerika und China belegen, weshalb sie ihre bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) gesenkt habe, schrieb Analystin Adrienne Yih in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die negativen Erwartungen erschienen aber schon großteils eingepreist./gl/tih;