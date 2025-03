ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 73 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Jay Sole präsentierte in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar zehn drängende Fragen an das Management für die Analystenkonferenz nach den Zahlen - abseits des Ausblicks. An erster Stelle steht die Frage nach der Strategie hinter der Modemarke Skims, und ob durch die Partnerschaft nicht eine Schwächung von Nike als Sportmarke befürchtet werde./ag/edh;