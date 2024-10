NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 80 auf 77 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Signale für das zweite Geschäftsquartal seien schwächer als gedacht, schrieb Analyst Matthew Boss in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Die Trendwende brauche nun länger./ag/tav;