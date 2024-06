ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Bei dem Sportartikelkonzern rechne er nicht mit guten Quartalsnachrichten, der Markt aber genausowenig, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stimmung sei gedämpft und damit auch die Erwartungen. Perspektivisch glaubt er jedoch an eine positive Wendung, was das Wachstum betrifft./tih/gl;