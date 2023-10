New Work 248.58 CHF -7.96% Charts

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für New Work von 115 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Wolfgang Specht kürzte seine Prognosen für den Betreiber des Karriere-Netzwerks Xing. Angesichts des schrumpfenden Arbeitsmarktes dürfte das Unternehmen in diesem Jahr einen Rückgang von Umsatz und Gewinn verbuchen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erst wenn der Jobmarkt wieder boome, sei die Rückkehr in eine Wachstumsphase wohl möglich./tav/edh;

