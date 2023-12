FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für New Work von 130 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Medien- und Online-Sektor sei aus dem Gröbsten noch nicht heraus, schrieb ein Analystenteam um die für New Work zuständige Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Experten verwiesen auf Konjunkturrisiken, die den Konsum einschränken könnten, wobei mögliche Zinssenkungen dem entgegenwirken könnten./tih/bek;