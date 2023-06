NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle auf "Underperform" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen. Das mittelfristige Umsatzwachstum und die Margenziele des Nahrungsmittelkonzerns erschienen herausfordernd, auch angesichts bereits erreichter Kostensenkungen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst reduzierte seine Prognosen aufgrund von Währungseffekten und anhaltendem Kostendruck./ajx/edh;