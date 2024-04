NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 96 Franken belassen. Obwohl der Nahrungsmittelhersteller vor einem schwierigen ersten Quartal in Nordamerika gewarnt habe, sei er von der Intensität überrascht, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nestle sei das erste von ihm beobachtete Unternehmen, das im ersten Quartal die durchschnittlichen Umsatzerwartungen verfehlt habe. Die Ziele für das Jahr seien aber beibehalten worden./ck/ngu;