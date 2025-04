NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" belassen. Der Jahresstart dürfte mau gewesen sein, und die Jahresziele hingen stark vom zweiten Halbjahr ab, schrieb Analystin Celine Pannuti am Montag in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison der Konsumgüterbranche. Bei Nestle stehe der Turnaround unter Druck./ag/mis;