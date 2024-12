NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nestle nach Ein-Monats-Daten zu Westeuropa bis zum 1. Dezember auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Kategorie Verbrauchergesundheit sei mit einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich hinter allen anderen Kategorien zurückgeblieben, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. In den Bereichen Lebensmittel sowie Kosmetik und Körperpflege seien umsatzmäßig im Monatsvergleich Verbesserungen verzeichnet worden. Auf Unternehmensebene hätten die meisten von ihm beobachteten Konzerne Verbesserungen beim Wertwachstum auf Monatsebene gezeigt. Der Nahrungsmittelhersteller Nestle habe - vor allem dank Verbesserungen bei den Absatzmengen - ein positives Umsatzwachstum verzeichnet./ck/gl;