MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 90 auf 92 Franken angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Das Wachstum des Lebensmittelkonzerns enttäusche zwar, doch dürften sich die Gewinnmargen 2025 angesichts der Äußerungen des Managements nicht so schwach entwickeln wie teils befürchtet, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/;