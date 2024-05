NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1250 auf 1125 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bilanzüberhang sei beseitigt, aber der Investitionsplan liege über den Erwartungen, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wheeler berücksichtigt nun diesen und die Kapitalerhöhung in seinen Schätzungen./ajx/tih;