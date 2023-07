ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach einer Veranstaltung zum Thema Stromverteilung in Großbritannien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1135 Pence belassen. Der neue Konzernchef verfolge ein Performance-Ziel, das neu sei, aber wohl keine Überraschung, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Weitere Kommentare hätten das Wachstumspotenzial betont./tih/gl;