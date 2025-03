NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat National Grid nach der jüngsten hauseigenen Konferenz Energie, Versorgungsunternehmen und sauberer Energie in New York auf "Buy" mit einem Kursziel von 1140 Pence belassen. Allgemein sei es um Risiken für erneuerbare Energien in den USA, Transparenz in der Regulierung von Netzen/Wasser und der Zufriedenheit mit den Gewinnaussichten gegangen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Versorgern. Zum Netzbetreiber National Grid schrieb er, dass dieser noch kein formelles Feedback zu seinem T3-Geschäftsplan von 2026 bis 2031 bekommen habe, sei aber der Ansicht, dass der Plan gut aufgenommen werde./ck/mis;