ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat National Grid vor einer Entscheidung der britischen Regulierungsbehörde Ofgem auf "Buy" mit einem Kursziel von 1115 Pence belassen. Ein Konzept, das die Investitionsfähigkeit in der Netzbranche sicherstellen soll, dürfte am 9. Juli beziffert werden, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass der anstehende Regierungswechsel die Entscheidung verzögert. National Grid bleibe für ihn ein Kauf, denn er vermutet bei dem Übertragungsnetzbetreiber ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum./gl/tih;