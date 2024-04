ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Buy" mit einem Kursziel von 1190 Pence belassen. Er bleibe weiter bei seinen Überzeugungen, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Energieversorgern. Eon und National Grid zählten weiterhin zu seinen "Top Picks", auch wenn die Erwartungen an höhere Zinsen für längere Zeit die Branche im ersten Quartal schwer unter Druck gebracht habe. Er sieht aber nach wie vor zweierlei Positives für die Versorger: Die Netto-Null-Verpflichtungen für Treibhausgas-Emissionen sowie die Energiekrise./ck/mis;