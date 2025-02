NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re nach Geschäftszahlen von 520 auf 530 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe im Anschluss an die Zahlen des Rückversicherers kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, begründete Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das moderat höhere Kursziel./bek/he;