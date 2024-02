FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re nach Jahreszahlen und einem Dividendenvorschlag von 430 auf 470 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe ein ausgezeichnetes Ergebnis vorgelegt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Branchenumfeld sei weiterhin günstig und die Bilanz in bester Verfassung, lobte er./edh/he;