FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Munich Re von 382 auf 424 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Rückversicherer profitiert von dem günstigen Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung, welches es ermöglicht, Preiserhöhungen durchzusetzen, welche die Inflation überkompensieren", schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen an./ag/mis;