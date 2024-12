ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re angesichts der Zielsetzungen für das kommende Jahr mit einem Kursziel von 540 Euro auf "Buy" belassen. Mit 6 Milliarden Euro liege das Gewinnziel über seiner gut 5,7 Milliarden hohen Erwartung und dem Marktschnitt von 5,86 Milliarden, schrieb Analyst Will Hardcastle am Freitag. In den Details sehe es so aus, als ob vielleicht das Investment-Ergebnis die Triebfeder sei. Dies könne unter Anlegern eine Debatte zur Folge haben. Seiner Einschätzung nach wird die Qualität der Zielsetzungen davon aber nicht eingeschränkt./tih/ag;