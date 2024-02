NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die wegen eines Triebwerksrückrufs gesenkte Dividende liege deutlich unter den Erwartungen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sehe das Margenziel für 2024 etwas schwach aus./gl/he;