Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU von 312 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Triebwerkhersteller habe von einem guten Geschäftsmix profitiert, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er passte seine Schätzungen aber an die schwache Dollar-Entwicklung an./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



