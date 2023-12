NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys nach einer Kapitalerhöhung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Analyst Rajan Sharma passte sein Bewertungsmodell an die höhere Aktienzahl und an den zu erwartenden Verbrauch von Barmitteln durch den Wirkstoffentwickler an. Das schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ajx;