NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Analyst Rajan Sharma passte sein Bewertungsmodell für das Biotech-Unternehmen an dessen Drittquartalszahlen sowie die jüngsten Währungsentwicklungen an. Größere Änderungen an seinen Schätzungen ergäben sich daraus nicht, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih;