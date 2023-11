FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Morphosys weiter mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Die Analystenkonferenz zu den durchwachsenen Studiendaten zum großen Hoffnungsträger Pelabresib habe relativ wenig gebracht, da die vollständigen Daten erst am 10. Dezember veröffentlicht würden, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf zahlreiche Anfragen./edh/ag;