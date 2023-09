FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Morphosys auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Emmanuel Papadakis passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an die jüngsten Quartalszahlen des Antikörperspezialisten an. Diese seien gleichwohl recht ereignislos gewesen./ajx/la;